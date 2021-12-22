София, , 13:56 — REGNUM На сегодняшний день в Болгарии не зарегистрировано ни оного случая заражения штаммом «Омикрон», и любые сообщения об обнаружении на болгарской территории этого вида коронавируса являются дезинформацией. Об этом 22 декабря заявила директор Национального центра инфекционных и паразитарных болезней Болгарии профессор Ива Христова, передает БТВ.

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По ее словам, в некоторых болгарских лабораториях действительно были найдены «подозрительные» образцы, однако после тщательной проверки специалисты пришли к выводу о том, в данном случае речь идет о мутирующих вариантах уже известных штаммов коронавируса.

«Причин для паники нет», — резюмировала И. Христова.

Напомним, ранее владелец крупной сети частных лабораторий Болгарии Недялко Калачев в интервью местным журналистам констатировал буквально следующее: «У нас был один положительный тест в [минувшую] пятницу и пять положительных тестов на «Омикрон» в понедельник, 20 декабря. Рассчитываю, что к январю их станет больше». Впоследствии эта информация была удалена из основных информационных источников.