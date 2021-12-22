Стокгольм, 22 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. По причине массового ухода в отпуска ж/д работников в Швеции на текущей неделе были отменены десятки отправлений поездов. Теперь аналогичная картина наблюдается с авиаперевозками. 22 декабря телеканал SVT сообщил о «хаосе с очередями» в аэропорту Арланда.

Scott В аэропорту

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Отмечается, что некоторые авиарейсы были отменены, и многие пассажиры не смогли улететь на рождественские выходные. По данной причине сейчас в аэропорту образовались очереди из числа желающих попасть на оставшиеся рейсы.

Напомним, что 21 декабря авиакомпания SAS отменила чуть более 30 внутренних рейсов, а также вылетов в Данию и Норвегию. 22 декабря их число увеличилось еще на девять. Пострадают граждане, вылетающие в Париж, Осло и Мальмё.

В пресс-службе авиакомпании уже объяснили, что в связи с пандемией многие сотрудники SAS уходят в отпуска по болезни.