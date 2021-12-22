Москва, , 13:55 — REGNUM 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесён с марта на май 2022 года. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Российская премьер лига Premierliga.ru

Отмечается, что общее собрание клубов РПЛ проголосовало за перенос 22-го тура с 18−20 марта на 3−5 мая в связи с участием сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира — 2022.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная России сыграет стыковой матч со сборной Польши. В случае победы команда встретится с победителем встречи Швеция — Чехия.

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