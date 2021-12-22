Волгоград, 22 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Карту жителя Волгоградской области планируют ввести власти в регионе. Для разработки нового единого инструмента услуг создана рабочая группа, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора.

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Карту создают в целях использования «финансовых и прочих сервисов, в том числе при предоставлении массовых социально значимых, государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате». В рабочую группу вошли 34 человека, чиновники различных комитетов и ведомств регионального и муниципального уровней, под руководством первого замгубернатора Александра Дорждеева.

Решения рабочей группы, принятые в пределах её компетенции, будут носить рекомендательный характер.