Мадрид, , 13:55 — REGNUM Автономное сообщество Мадрид объявило картину «Ecce Homo» (лат. «се есть человек» — прим. ИА REGNUM), приписываемую Микеланджело Меризи де Караваджо, которую собирались выставить на аукцион в апреле 2021 года, ценностью, представляющей культурный интерес. Об этом пишет агентство EFE.

Ecce homo. Караваджо ru.wikipedia.org

В документе, доступ к которому получило агентство, говорится, что исследования, проведенные в последние месяцы, подтверждают тезис об авторстве художника.

Ожидается, что автономное сообщество Мадрид 22 декабря утвердит постановление, объявляющее знаменитую картину Ecce Homo, найденную в столице в аукционном зале, ценностью, представляющей культурный интерес.