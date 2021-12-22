Москва, 22 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) прошла Российско-Южноафриканская научная миссия по изучению особенностей нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 22 декабря сайт правительства России.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Миссия проходила с 13 по 22 декабря 2021 года. В ней приняли участие 20 ведущих российских учёных и экспертов, представлявших Роспотребнадзор и Минздрав России. В том числе в составе группы находились представители Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Российского НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, Российской детской клинической больницы, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Волгоградского НИПЧИ Роспотребнадзора.

Стороны провели консультации по всему спектру борьбы с COVID-19, включая его штамм «Омикрон». Эксперты затронули вопросы эпидемиологии, лабораторной диагностики, вирусологического мониторинга, иммунологии, клинических особенностей и терапии инфекции. Темой обсуждения стало влияние на распространение инфекции нового штамма, тяжесть клинического течения, оказание медицинской помощи и вакцинация.

По итогам миссии составлены направления сотрудничества в области предупреждения и реагирования на эпидемии, а также разработан план сотрудничества в этой сфере между двумя странами на период до 2024 года.