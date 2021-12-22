Омск, 22 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. По состоянию на 22 декабря в Омской области от коронавируса привито 1 000 970 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

ru.torange.biz Прививка

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Уточняется, что оба компонента вакцины получили уже 770 882 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 489 носителей коронавируса, выздоровели 987 человек, скончались 11 ковид-пациентов.