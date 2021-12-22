Тбилиси, 22 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Грузии выросло число выявленных случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 22 декабря сообщила замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас уже 24 подтвержденных случая заражения «омикроном». Все они протекают в легкой форме. Лечение им проводится амбулаторно», — сказала представитель минздрава.

Она отметила, что все носители новой мутации, выявленные в Грузии, были привиты от COVID-19. На заражение «Омикроном» медики проверяют ещё 53 человека, которые контактировали с выявленными носителями.

Напомним, в Грузии низкие темпы вакцинации от COVID-19, за девять месяцев привились около 37% населения. 20 декабря, в стране сообщили о выявлении первых двух случаев заражения штаммом «Омикрон».