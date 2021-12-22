Грозный, , 13:52 — REGNUM Чечне в ближайшие два года будет выделено на строительство школ более 14 млрд рублей. Такое решение приняло правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 24,4 млрд рублей между 23 субъектами России.

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Так, Чечне в 2022 году будет предоставлено более 5,540 млрд рублей, в 2023 году — почти 9 млрд рублей. Кроме Чечни, на Северном Кавказе федеральные субсидии на создание ученических мест получат Дагестан (около 8 млрд рублей), Ингушетия (3,4 млрд рублей), Кабардино-Балкария (4,1 млрд рублей), Северная Осетия (около 400 млн рублей) и Ставропольский край (более 2 млрд рублей).

Всего на возведение новых школ в субъектах РФ правительство выделит в течение четырех лет 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

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