Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что Алексей Корабельников, кандидатуру которого на должность вице-губернатора согласовало Заксобрание, справится с задачей по увеличению доходов городского бюджета до 1 триллиона рублей. Об этом Беглов заявил 22 декабря, представляя депутатам Корабельникова, который до настоящего времени занимал пост главы комитета финансов.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 47 из 50 депутатов поддержали назначение Корабельникова новым вице-губернатором. Теперь он может быть назначен на эту должность распоряжением губернатора.

Александр Беглов отметил, что Корабельников во главе комитета финансов «показал себя ответственным и компетентным руководителем», а комитет в ходе пандемии обеспечил существенное увеличение расходов на финансирование здравоохранения и поддержку пострадавшего бизнеса.

«В этом году уровень доходов, по сравнению с 2019 годом, вырос более чем на 20%. Санкт-Петербург планомерно движется к увеличению доходной части бюджета до 1 триллиона рублей в 2024 году. Уверен, Алексей Алексеевич справится с этой и другими задачами», — сказал Александр Беглов.

На новом посту Корабельников будет координировать и контролировать деятельность комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета финансов Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабельников согласован на должность нового вице-губернатора Петербурга