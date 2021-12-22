Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что Алексей Корабельников, кандидатуру которого на должность вице-губернатора согласовало Заксобрание, справится с задачей по увеличению доходов городского бюджета до 1 триллиона рублей. Об этом Беглов заявил 22 декабря, представляя депутатам Корабельникова, который до настоящего времени занимал пост главы комитета финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, 47 из 50 депутатов поддержали назначение Корабельникова новым вице-губернатором. Теперь он может быть назначен на эту должность распоряжением губернатора.

Александр Беглов отметил, что Корабельников во главе комитета финансов «показал себя ответственным и компетентным руководителем», а комитет в ходе пандемии обеспечил существенное увеличение расходов на финансирование здравоохранения и поддержку пострадавшего бизнеса.

«В этом году уровень доходов, по сравнению с 2019 годом, вырос более чем на 20%. Санкт-Петербург планомерно движется к увеличению доходной части бюджета до 1 триллиона рублей в 2024 году. Уверен, Алексей Алексеевич справится с этой и другими задачами», — сказал Александр Беглов.

На новом посту Корабельников будет координировать и контролировать деятельность комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета финансов Санкт-Петербурга.