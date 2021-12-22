Москва, 22 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Большинство внесенных поправок в Федеральный закон «О полиции» уточняют и конкретизируют полномочия полиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«Так, внесены изменения в части применения мер принуждения и мер, осуществляемых в связи с необходимостью юридической фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по заявлению и сообщению о происшествии, а также составления акта осмотра.

Данные меры принуждения по сути не являются новыми для российских правоохранительных органов, такими полномочиями с момента своего создания (июль 2016 года) были наделены войска национальной гвардии.

Тем не менее, стоит обратить внимание на реализацию такой меры принуждения, носящей обеспечительный характер, как личный осмотр граждан.

До настоящего времени в отношении граждан применялись схожие меры принуждения — личный досмотр и обыск, содержание и процедура проведения которых установлены соответственно КОАП РФ и УПК РФ.

Предполагаем, что и в отношении личного осмотра будут законодательно раскрыты его содержательная и процедурная составляющие», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о новых полномочиях сотрудников полиции в России подписал президент страны Владимир Путин.

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