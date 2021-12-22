Москва, , 13:50 — REGNUM Власти России уведомили по дипломатическим каналам Турцию о том, что они не одобряют присвоение парку в одном из турецких городов имени чеченского террориста Джохара Дудаева. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«В России, мягко говоря, не одобряют название в Турции парка именем Дудаева, точку зрения ранее довели по дипломатическим каналам», — сказал он.

Также Песков указал, что в Кремле считают это событие болью для Чечни и потому резкая реакция на это властей республики является им понятной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на намерения турецких властей присвоить одному из парков имя Дудаева является эмоциональной, но объяснимой.