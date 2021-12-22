Минск, 22 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Литва неоправданно критикует Белоруссию из-за АЭС, хотя Минск следует всем рекомендациям по атомной энергетике. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передаёт 22 декабря БелТА.

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По его словам, Вильнюс занимает весьма странную позицию, и это началось «с абсолютно неоправданной критики БелАЭС». При этом международные организации — МАГАТЭ и Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) — отмечают открытость Белоруссии, выполнение всех рекомендаций.

«На этом фоне заявления с той стороны границы звучат, мягко говоря, странно», — подчеркнул Головченко.

Он напомнил и о недавней встрече замглавы белорусского МИД с заместителем руководителя МАГАТЭ. Представитель агентства подчеркнул, что Белоруссия ответственно и добросовестно соблюдает все требования международных регуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока Белорусской АЭС, что означает его физический пуск. В Литве АЭС, которая находится в 50 км от Вильнюса, объявили «угрозой для национальной безопасности».

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