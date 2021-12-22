Иерусалим, , 13:52 — REGNUM Информация о первой в Израиле смерти зараженного штаммом «Омикрон» не соответствует действительности. Об этом сообщается в заявлении минздрава страны 22 декабря.

Израиль

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Ранее администрация больницы «Сорока» сообщила о смерти пожилого пациента, зараженного «Омикроном». Умерший якобы страдал многими тяжелыми заболеваниями, которые и стали главной причиной его смерти.

По данным минздрава, мужчина был заражен не «Омикроном», а «Дельтой», что подтверждается результатом специального лабораторного анализа.