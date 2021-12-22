Томск, 22 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 164 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 60 497. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в областном оперштабе.

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 45 702 человека. За последние сутки коронавирус победили 362 томича.

По данным областного оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два жителя региона. По данным федерального оперштаба, за всё время в Томской области скончался 661 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Томской области было подтверждено 174 случая заражения коронавирусом.