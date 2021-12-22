Киев, , 13:47 — REGNUM Украинский посол злит немцев вмешательством во внутренние германские дела и демонстрацией того, какие комплексы самоуверенности создаёт Вашингтон у своих подручных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 декабря, комментируя высказывания Андрея Мельника.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

Как сообщалось ранее, посол Украины в Германии заявил, что представители немецких властей часто игнорируют интересы Киева, и поэтому украинским дипломатам приходится «отдельные вопросы« поднимать публично.

« Посол Мельник, видимо, считает, что Германия чем-то Украине до скончания века обязана и не имеет права игнорировать её интересы. Это, как минимум, своеобразная постановка вопроса для представителя режима, приход которого к власти подготовил в том числе и Берлин. То есть обязанной себя, по-хорошему, должна считать Украина.

Тем не менее, Мельник идёт на обострение и «отдельные» вопросы, как он говорит, поднимает публично. То есть ставит правительство Германии в сложное положение. Таким образом Мельник рассчитывает принудить правительство ФРГ делать то, что оно не считает отвечающим интересам Германии.