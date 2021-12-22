Киев,
22 декабря 2021, 13:47 — REGNUM Украинский посол злит немцев вмешательством во внутренние германские дела и демонстрацией того, какие комплексы самоуверенности создаёт Вашингтон у своих подручных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 декабря, комментируя высказывания Андрея Мельника.
Андрей Мельник
Germany.mfa.gov.ua
Как сообщалось ранее, посол Украины в Германии заявил, что
представители немецких властей часто игнорируют интересы
Киева, и поэтому украинским дипломатам приходится
«отдельные вопросы« поднимать публично.
«Посол Мельник, видимо, считает, что Германия чем-то Украине до скончания века обязана и не имеет права игнорировать её интересы. Это, как минимум, своеобразная постановка вопроса для представителя режима, приход которого к власти подготовил в том числе и Берлин. То есть обязанной себя, по-хорошему, должна считать Украина.
Тем не менее, Мельник идёт на обострение и «отдельные» вопросы, как он говорит, поднимает публично. То есть ставит правительство Германии в сложное положение. Таким образом Мельник рассчитывает принудить правительство ФРГ делать то, что оно не считает отвечающим интересам Германии.
Другими словами, украинский посол злит немцев, во-первых, вмешательством во внутренние германские дела и, во-вторых, демонстрацией того, какие комплексы самоуверенности создаёт Вашингтон у своих ближайших подручных. Эти комплексы уже сейчас чреваты — что же говорить о вожделенной для Киева перспективе вступления в ЕС и НАТО! Уверен, что это в Берлине хорошо понимают и ни того, ни другого не допустят: хватит им там enfant terrible в лице Польши и прибалтов«, — отметил Михаил Демурин.