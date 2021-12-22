Чита, , 13:47 — REGNUM Темпы заболеваемости COVID-19 в Забайкалье снижаются, но всё ещё значительно превышают российские. Об этом 22 декабря доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на заседании оперативного штаба. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«В Чите наблюдается неустойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости, в то время как в районах края — более стабильная. При этом некоторые районы остаются в рисковых зонах. Среди них Акшинский, Борзинский, Могочинский, Оловяннинский, Приаргунский, Шилкинский районы», — уточнила Светлана Лапа.

Она подчеркнула, что большое внимание необходимо уделить вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 22 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 530 (+240 за минувшие сутки).

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