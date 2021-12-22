Нижний Новгород, 22 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Накануне сообщалось о 23 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 575 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в регионе выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 523 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 227 959 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 15 989 человек.

Читайте также: Ещё 525 носителей коронавируса выявили в Нижегородской области