Пальма-де-Майорка, Испания, , 13:45 — REGNUM Гражданская гвардия перехватила 13 нелегальных мигрантов алжирского происхождения рано утром 22 декабря на станции техобслуживания в городе Сан-Жорди (муниципалитет Сант-Жозеп-де-Са-Талайя). Об этом пишет агентство EFE.

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Накануне в одной из бухт региона были задержаны ещё пять человек.

Патруль службы Гражданской безопасности Ибицы арестовал эту группу мужчин около 5:10 утра.

На данный момент неизвестно, прибыли ли мужчины на той же лодке, что и те, кого задержали 21 декабря.