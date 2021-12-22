* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Тысячи граждан Пакистана приехали в Афганистан за последние четыре месяца, сообщает американская газета «Вашингтон Пост» (The Washington Post) со ссылкой на бывших и нынешних командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Согласно источнику, эти люди прибыли в Афганистан, когда руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило учащихся религиозных школ в Пакистане, афганских беженцев, проживающих в Пакистане, и даже боевиков приехать в Исламскую Республику, чтобы помочь движению в управлении страной.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили отправлять больше людей в Афганистан, — сообщил изданию на условиях анонимности один из видных пакистанских священнослужителей. — Им будет предоставлено право на постоянное проживание в Афганистане».

Ранее «Индепендент» сообщала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдали афганские удостоверения личности ряду граждан Пакистана, а также членам таджикской группировки «Ансараллах».

По некоторым данным, к настоящему времени в Афганистан из Пакистана прибыло около 10 тысяч боевиков.