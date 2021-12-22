Тверь, , 13:44 — REGNUM В Тверской области жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, получат новое жильё до конца 2023 года. Решение о сокращении сроков реализации программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в регионе принято на заседании правительства Тверской области, которое 22 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Планы по реализации программы переселения из аварийного жилья на 2025 и 2026 годы будут выполнены в 2023 и 2024 годах. Сегодня очень важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни», — отметил Игорь Руденя.

Всего в планах расселение домов общей площадью порядка 88,4 тыс. кв. метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в них проживает более 5,1 тыс. человек. Досрочно новые квартиры получат более 1,8 тыс. жителей — будет расселено 363 дома в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Лихославльском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском и Селижаровском муниципальных округах, а также Бельском, Калязинском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья стартовала в 2019 году. Ее ключевая задача — обеспечение благоустроенными квартирами жителей региона, которые проживают в аварийном жилом фонде. В 2019—2020 году в новое жильё переехали жители аварийных домов в Твери, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Осташковском городских округах, Конаковском, Торопецком, Зубцовском и Бельском районах.