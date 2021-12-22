Вена, 22 декабря 2021, 13:44 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом Австрии 2021 года. Об этом 22 декабря сообщило Австрийское агентство печати.

Давид Алаба
Давид Алаба
Granada

Награда лучшему футболисту страны присуждена Алабе в восьмой раз в карьере. 29-летний спортсмен является рекордсменом по этому показателю.

Приз вручается Австрийским агентством печати на основании голосования главных тренеров клубов австрийской бундеслиги.

Напомним, летом 2021 года Алаба перешёл в «Реал». До этого он на протяжении 12 лет выступал за мюнхенскую «Баварию».

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