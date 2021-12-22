Вена, , 13:44 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом Австрии 2021 года. Об этом 22 декабря сообщило Австрийское агентство печати.

Давид Алаба Granada

Награда лучшему футболисту страны присуждена Алабе в восьмой раз в карьере. 29-летний спортсмен является рекордсменом по этому показателю.

Приз вручается Австрийским агентством печати на основании голосования главных тренеров клубов австрийской бундеслиги.

Напомним, летом 2021 года Алаба перешёл в «Реал». До этого он на протяжении 12 лет выступал за мюнхенскую «Баварию».

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