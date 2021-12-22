Кишинёв, , 13:44 — REGNUM Министерство юстиции Молдавии направило в парламент республики законопроект, предусматривающий наказание за сбор денег в школах и детских садах с родителей учеников и воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«Подарки и дополнительные выплаты заставляют учителей иначе относиться к детям, родители которых оплачивают эти подарки. Всё это вредит образовательному процессу и непредвзятой оценке знаний ученика», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минюст предложил наказывать за сборы не только тех, кто получает деньги, но и родителей, которые собирают деньги с остальных. В законопроекте предусмотрен за это штраф в размере 5 тыс. леев (около $280) или принудительные работы до 40 часов.

Законопроект депутаты парламента Молдавии начнут рассматривать 22 декабря.