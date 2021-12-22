Кемерово, 22 декабря 2021, 13:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Кемеровской области уточнило сроки поставки вакцины для подростков «Спутник М». Её ожидают после Нового года.
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«Предварительно, после Нового года мы ожидаем поставку вакцины для подростков», — цитирует сайт A42.RU заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксану Абросову.
Ранее сообщалось, что данная вакцина поступит в регион в конце декабря.