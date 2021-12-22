Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Ульяновской области ещё свыше сотни жителей переболели ковидом, при этом подтверждены сотни новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию публикует оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 22 декабря, в регионе заразились коронавирусом 289 жителей, в результате общее число официально зарегистрированных случаев заражения достигло 118 303.

Вылечились 113 105 человек, в том числе за последние сутки выписаны 110 жителей. В целом доля выздоровевших составила 95,6%.

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3656 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском отделении Ульяновского областного противотуберкулезного диспансера завершён капитальный ремонт. На обновление подразделений в 2021 году из регионального бюджета выделено 17,2 млн рублей. Ещё порядка 7 млн рублей направлено на закупку нового оборудования.

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