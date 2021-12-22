Иерусалим, 22 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В настоящее время в Израиле нет нужды ужесточать ограничения на собрания людей. Об этом заявил министр финансов страны Авигдор Либерман на встрече кабинета по борьбе с коронавирусом вечером 21 декабря.

U.S. Department of State Авигдор Либерман

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По словам Либермана, если ограничить скопление народа, то придется платить компенсации, а он «не хотел бы видеть такое развитие событий».

Министр отметил: «Пока что во всем мире умерли всего 12 человек, заразившихся «Омикроном». На здоровье общества этот штамм оказывает не больше влияния, чем грипп».

Он подчеркнул, что в Израиле процент привитых больше, чем во многих других странах.