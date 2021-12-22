Джакарта, , 13:41 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 179, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 22 декабря в Индонезии выявили 4 261 072 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 252 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 112 292 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 10 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 144 034 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 4746 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии запретила новогодние вечеринки и празднования в столице.

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