Тверь, 22 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Участниками профориентационных экскурсий на предприятия Тверской области стали почти 900 учеников школ Твери и Калининского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области На предприятиях Верхневолжья проводят профориентационные экскурсии

Пилотный профориентационный проект с привлечением предприятий региона стартовал в Верхневолжье в 2021 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Глава региона поставил перед областной службой занятости задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков, чтобы уже со школьной скамьи воспитывались специалисты, востребованные в экономике региона.

Так, профориентационная экскурсия для учеников школы № 39 города Твери в рамках проекта состоялась на ООО «Тверская швейная фабрика». Школьникам рассказали, как организована работа на предприятии, продемонстрировали оборудование, задействованное в производственных процессах.

В проекте помимо Тверской швейной фабрики участвуют АО «ТК «Альфа», ООО «Метавр», ООО «Аксенчер», АО «ДКС», ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт», ООО «Люксупак», ОАО «Волжский пекарь». Эти предприятия организуют экскурсии для учеников школ города Твери и Калининского района. Всего с мая 2021 года проведено уже 52 экскурсии для 870 учеников 29 школ Твери и семи школ Калининского района. До конца 2021 года запланировано еще пять экскурсий.

В 2022 году планируется расширить географию профориентационного проекта — в него войдут новые производственные площадки и новые школы.