Иркутск, , 13:41 — REGNUM В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц министерства здравоохранения. Как сообщает сегодня, 22 декабря, территориальное СУ СК РФ, по версии следствия, в 2021 году должностные лица профильного министерства ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по обеспечению лекарственными препаратами детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном получении лечения ввиду тяжелых заболеваний.

Ребёнок-инвалид Honza Soukup

«Несмотря на положения нормативно-правовых актов, предусматривающих возможность бесплатного получения рекомендованных для лечения дорогостоящих лекарственных препаратов, на протяжении длительного времени должностные лица минздрава не организовывали их закупку за счет бюджетных средств, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей, а также их законных представителей», — пояснили следователи.

Кроме того, следователями СК продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в октябре 2021 года по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей, имеющих генетическое заболевание муковисцидоз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 8 декабря арестованы фигуранты уголовного дела о мошенничестве при закупке медоборудования. По версии следствия, представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медицинской техники, действуя совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение госзакупок, в нарушение установленного порядка, путем обмана, с использованием служебного положения, произвели закупку и поставку в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019−2024 годы дорогостоящего медоборудования по завышенной цене.

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