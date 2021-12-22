Тирана, 22 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Демократическая партия Албании 21 декабря подала иск в суд на Фатьона Даути, 21 декабря взломавшего дверь в зал собраний Демократической партии и пустившего туда сторонников Бериши. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

World Economic Forum Сали Бериша

Таким образом, сторонники экс-президента Албании Сали Бериши силой захватили зал собраний.

Журналисты отмечают, что Фатьон Даути — человек, на счету которого уже имеется ряд тяжелых преступлений. Так, в Великобритании его расценили как преступника, способного на крайнее насилие и влиятельного члена албанской преступной группировки, занимающейся импортом и производством наркотиков, работорговлей и отмыванием денег.

Напомним, Демократическая партия Албании уже несколько месяцев находится в расколотом состоянии. Ее нынешний лидер Люльзим Баша пытается удержать власть, пока его предшественник, первый президент Албании Сали Бериша организует протесты против сотрудничества с Сербией и правительства. Оба провели параллельные партийные собрания Демократической партии и взаимно исключили друг друга из одной и той же партии.