Екатеринбург, 22 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 30 смертельных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 482 свердловчанина. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 223 гражданина. В состоянии средней тяжести находятся 3008 пациентов.

За сутки из клиник выписали 467 человек. С начала пандемии от ковида оправились 166 910 свердловчан. Общее количество умерших от COVID-19 в области составило 9153.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили 591 новый случай заражения коронавирусом.