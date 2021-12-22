Афины , 22 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В морском районе к югу от греческого острова Фолегандрос проводится крупная спасательная операция по поиску пропавших мигрантов, находившихся на борту судна с неизвестным количеством пассажиров. Об этом сообщает AMNA 22 декабря.

Греция

Представитель береговой охраны коммандер Никос Коккалас сообщил, что на данный момент спасены 12 мигрантов (семь мужчин, четверо подростков и женщина), которые находились на вспомогательной лодке, а тело погибшего мужчины найдено и доставлено на Санторини.

По его словам, все спасенные мигранты по соображениям предосторожности были доставлены в больницу Санторини. Коккалас полагает, что судно, вероятно, отплыло от турецкого побережья и направлялось в Италию.

Он сказал, что «этот инцидент печалит нас и возмущает. Мы уже говорили ранее, что до тех пор, пока преступные группировки свободно действуют у турецких берегов и сажают людей, особенно детей, на ненадежные суда и без необходимого спасательного оборудования, у нас будут такие трагические инциденты. Мы указывали на это на международных форумах и международным организациям».

Спасательная операция в морском районе аварии продолжается с помощью судна береговой охраны и трех других судов, вертолета ВМС Греции и военно-воздушных сил, военного самолета C-130, пяти судов, которые курсируют поблизости, и частных судов.