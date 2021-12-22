Москва, , 13:40 — REGNUM Запуск московских центральных диаметров МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023−2024 года. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поезд. МЦД Mosreg.ru

«В 2023—2024 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станции метро», — сказал Собянин.

Кроме того, в планах городских властей на 100% обновить подвижной состав московских трамваев, на 80% — метро и пригородное железнодорожное сообщение.

«Это рекордные цифры и недостижимые для большинства мировых городов», — заявил мэр Москвы.

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