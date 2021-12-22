Абакан, 22 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в региональном правительстве.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали восемь женщин (62 года, 71 год, 71 год, 79 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 88 лет) и четверо мужчин (73 года, 82 года, 82 года, 92 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1520 ковид-пациентов, за весь период пандемии — 1887.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 115 носителей коронавируса, выздоровели 382 человека.