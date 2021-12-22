Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Игра Project Zomboid про выживание в обстоятельствах зомби-апокалипсиса продолжает развиваться, несмотря на то, что релиз её первой версии состоялся более 10 лет назад. Об этом 22 декабря сообщает портал Kotaku.

Зомби Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США

Автор издания Люк Планкетт, на годы забывший об этом проекте, написал в статье, что его очень обрадовало то, что разработчики недавно выпустили большое дополнение, которое, по их словам, больше похоже на «сиквел», чем на обычное обновление.

Планкетт заявил, что авторы игры «не лгут», отметив, что Project Zomboid «преобразилась», как по графике, так и по звуку. Он обратил внимание, что в ней, в частности, появились крупные постройки, а игровой процесс получил серьёзные нововведения. Кроме того, в игре появились новые карта, боевая система, редактор персонажей, а зомби стали не только более «умными», но и получили обновлённую внешность.

Для справки: разработкой Project Zomboid занимается независимая студия The Indie Stone. Релиз первой альфа-версии игры состоялся 28 мая 2011 года.

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