Таганрог, Ростовская область, , 13:39 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) в 2022 году примет гостей один из старейших музеев России — дворец Алфераки. Памятник архитектуры федерального значения более года находится на реставрации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Внутри дворца Алфераки Donland.ru

В 1898 году по инициативе писателя Антона Чехова в Таганроге был создан историко-краеведческий музей, в 1927 году дворец Алфераки стал его частью. В настоящее время литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, расположенный во дворце Алфераки, фигурирует в плане празднования 350-летия со дня рождения Петра I. В здании уже завершается обновление интерьеров и экспозиции.

«Вопросам сохранения культурного наследия — визитных карточек донского региона — мы уделяем отдельное внимание. Реставрация одного из старейших музеев России должна завершиться в следующем году», — отметил донской губернатор Василий Голубев, побывавший на объекте.

ИА REGNUM сообщало, что здание, построенное в 1848 году по проекту профессора Петербургской академии художеств, архитектора Андрея Штакеншнейдера, было закрыто на реставрацию в мае 2020 года. На ремонтные работы перечислено порядка 200 млн рублей.

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