Москва, , 13:38 — REGNUM Меры поддержки бизнеса, которые предприняли власти РФ, оказались недостаточны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал итоги опроса ЦСР, который показал, что 80% российских компаний нуждаются в государственной поддержке.

Предприниматель

«Меры поддержки, которые были оказаны, недостаточны, — сказал Нигматулин. — Они оказались направлены только на то, чтобы компании не закрылись в этот сложный период. Но для того, чтобы продолжать работу, нужно стимулировать экономику. Необходим рост, так как все затраты увеличились, нагрузка тоже. В лучшем случае объемы остались те же, но прибыль все равно упала. Поэтому должны быть сделаны следующие шаги, направленные на рост экономики, стимулирование потребительской способности».

Самое эффективное, по мнению Нигматулина, это снижение налогов и тарифов.

«К примеру, освободить средний бизнес от налогов на три года, хотя бы сферы общепита, спорта, туризма и гостиниц, так как они особо пострадали в пандемию, — сказал Нигматулин. — Предприниматели уже истратили свои запасы и влезли в долги. А такими темпами можно дойти до такой точки, что восстанавливаться эти сферы будут 10 лет или их нишу займут иностранные компании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России утвердили новый механизм поддержки бизнеса.

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