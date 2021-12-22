Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировали еще 591 случай заражения коронавирусом. 216 носителей коронавируса обнаружили в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 7. Днем ранее зафиксировали 598 случаев.

С начала пандемии в Свердловской области заболели ковидом 193 668 человек. В регионе уже вылечились 166 910 свердловчан, от COVID-19 скончались 9153 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе невакцинированных студентов с 2022 года начнут отстранять от занятий. Обучающиеся, имеющие медотвод, будут учиться дистанционно.