Москва, , 13:38 — REGNUM В среду, 22 декабря в небе над столицей России можно было наблюдать редкое атмосферное оптическое явление «Гало-22». Об этом 22 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Солнечное гало Anton Yankovyi

«Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало — группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», — написал он в своем сообщении.

Также синоптик уточнил, что, как правило, гало появляется вокруг Солнца или Луны, а также иногда — вокруг иных источников света, таких как уличные фонари.

При этом Тишковец указал, что есть много типов такого атмосферного явления, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.

«Гало — 22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5°) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самой морозной за последние 54 года стала ночь на среду, 22 декабря, в столице России.