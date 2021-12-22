Кемерово, , 13:38 — REGNUM В Кемеровской области сегодня запустили цифровую энергоподстанцию 110 кВ «Бенжереп-2». Она снабжает электроэнергией потребителей Новокузнецкого района, а также участвует в обеспечении связей с Алтайской энергосистемой, сообщили в правительстве региона.

Запуск цифровой подстанции Администрация правительства Кемеровской области

Отмечается, что «Бенжереп-2» стал первой подстанцией в России с цифровым управлением. Церемония пуска состоялась в режиме видеосвязи с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и генерального директора «Россети» Андрея Рюмина. Всего одновременно происходил пуск четырёх энергообъектов на территории России.

На реализацию инвестпроекта направлено 250 млн рублей.