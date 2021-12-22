Медынь, Калужская область, 22 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику исправительной колонии в городе Медынь за превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Крупную партию сотовых телефонов изъяли сотрудники исправительной колонии

Установлено, что в марте 2021 года подсудимый, в ходе проведения обыскового мероприятия в одном из отрядов исправительной колонии №4 в городе Медыни, обнаружил сотовый телефон, который изъял у осужденного без оформления документов. Затем злоумышленник передал телефон другому осужденному, который продал его за семь тысяч рублей ещё одному отбывающему наказание мужчине. Полученными деньгами подсудимый в последующем распорядился по своему усмотрению.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года. В настоящее время работник колонии уволен.