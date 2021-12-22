Волгоград, , 13:38 — REGNUM В Волгоградской области 22 декабря подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 668 человек, скончались от осложнений 25 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. В целом, в Волгоградской области зарегистрирован 126 551 носитель инфекции. Справились с заражением 115 060 жителей, скончались от осложнений 5 350 человек.

Лечится от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 6 141 пациент.