Мадрид, , 13:36 — REGNUM Медицинские работники Испании, особенно в сфере первичной помощи, «не заслуживают никаких упреков». Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас, сообщает агентство EFE.

Врачи в защитных костюмах. Испания (сс) Jordiventura96

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Она также подчеркнула, что считает недопустимым тот факт, что сегодня, когда пандемия приобрела угрожающие масштабы, врачи «подвергаются нападкам».

Таким способом Дариас раскритиковала заявления главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, которая рассказала, что собирается изучить, что происходит в медицинских центрах, потому что в некоторых из них «не берут трубку, бросают трубку или внезапно нет врачей».