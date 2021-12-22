Ярославль, , 13:41 — REGNUM Ярославским дорожным активистам и журналистам показали современную дорожную лабораторию на производственной базе ГК «ЕКС» на территории Угличского ДСУ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экскурсия по лаборатории Фото Ильи Бесхлебного

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» позволил регионам нарастить темпы ремонта и строительства дорог. При этом к качеству материалов и работ предъявляются новые требования. По современным технологиям необходимо проектировать каждую партию нового асфальта для конкретной климатической зоны. Делается это как раз в дорожной лаборатории. Здесь проверяют параметры материалов, из которых делается асфальтобетонная смесь, имитируется укладка асфальта и испытывается получившийся материал. Такой подход позволяет избежать ошибок, получить максимально качественный асфальт.

Оборудование Фото Ильи Бесхлебного

Сейчас ГК «ЕКС» закупила новое оборудование для проектирования и производства асфальта при строительстве дорог по технологии «Суперпэйв» (объемно-функционального проектирования). Такой асфальт устойчив к образованию колеи и не трескается при низких температурах. Собственный парк дорожно-строительной техники насчитывает более 300 единиц. Сегодня это один из важнейших факторов, позволяющий ДСУ в партнерстве с ГК «ЕКС» реализовывать строительство дорог в рамках нацпроекта.

«Проводимая модернизация ДСУ в партнерстве с компанией «ЕКС» позволяет осуществлять дорожно-строительные работы на федеральном уровне, — рассказал заместитель генерального директора ГК «ЕКС» Алексей Новиков. — Сезон был очень активный, работы было много. В этом году два наших завода выпустили 260 тысяч тонн асфальта — это хороший показатель. В этот сезон мы не сорвали ни один объект, а некоторые ещё и выполнили досрочно».

Лаборатория Фото Ильи Бесхлебного

Как рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев, качественное материальное оснащение необходимо для реализации задач национального проекта.

«Прошедший сезон показал, что подрядчики, которые имеют серьёзную материально-техническую базу, способны выполнять задачи, которые перед нами ставит нацпроект. И делают это даже с перевыполнением сроков. Мы имеем несколько объектов, которые должны были быть закончены в 2022 году, но благодаря тому, что подрядчики приложили все усилия и средства, имеющиеся у них в распоряжении, эти объекты были досрочно выполнены в этом году», — рассказал Денис Замараев.

Куратор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев отметил, что применение новой техники позволит увеличить срок службы дорожного полотна.

«Каждый раз, когда видишь новую технику, понимаешь, что дорожное строительство на месте не стоит. Есть надежда, что сделанные по современным технологиям дороги будут служить дольше. Хороших дорог не хватает, хочется, чтобы появлялись новые дороги, а не только ремонтировались старые», — сказал Темур Абдуллаев.

Общественники пообещали, что и в будущем будут контролировать работы на дорогах региона.