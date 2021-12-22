Ярославские общественники оценили дорожную лабораторию ГК «ЕКС»
Ярославль, 22 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Ярославским дорожным активистам и журналистам показали современную дорожную лабораторию на производственной базе ГК «ЕКС» на территории Угличского ДСУ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» позволил регионам нарастить темпы ремонта и строительства дорог. При этом к качеству материалов и работ предъявляются новые требования. По современным технологиям необходимо проектировать каждую партию нового асфальта для конкретной климатической зоны. Делается это как раз в дорожной лаборатории. Здесь проверяют параметры материалов, из которых делается асфальтобетонная смесь, имитируется укладка асфальта и испытывается получившийся материал. Такой подход позволяет избежать ошибок, получить максимально качественный асфальт.
Сейчас ГК «ЕКС» закупила новое оборудование для проектирования и производства асфальта при строительстве дорог по технологии «Суперпэйв» (объемно-функционального проектирования). Такой асфальт устойчив к образованию колеи и не трескается при низких температурах. Собственный парк дорожно-строительной техники насчитывает более 300 единиц. Сегодня это один из важнейших факторов, позволяющий ДСУ в партнерстве с ГК «ЕКС» реализовывать строительство дорог в рамках нацпроекта.
Как рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев, качественное материальное оснащение необходимо для реализации задач национального проекта.
Куратор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев отметил, что применение новой техники позволит увеличить срок службы дорожного полотна.
Общественники пообещали, что и в будущем будут контролировать работы на дорогах региона.