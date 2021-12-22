Кабул, , 13:35 — REGNUM Местные власти Исламского Эмирата в уезде Шотул провинции Панджшер в Афганистане 22 декабря объявили об изъятии неразорвавшихся боеприпасов.

Найденные боеприпасы Дарья Драй © ИА REGNUM

Представитель уездных властей сообщил агентству «Бахтар», что боеприпасы были обнаружены в ходе целенаправленной операции сил обороны и безопасности Исламского Эмирата в уезде Шотул.

Уточняется, что боеприпасы разных типов были изъяты на основе разведданных местных спецслужб.

Он добавил, что силы обороны и безопасности Исламского Эмирата хотят очистить территорию от оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить большую безопасность населения.