Иерусалим, 22 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Израилю вряд ли удастся избежать нового жесткого карантина. Об этом заявил профессор Еврейского университета Инон Ашкенази на встрече кабинета по борьбе с коронавирусом 21 декабря.

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Мнение Ашкенази разделил министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, который полагает, что людей нужно предупредить «о том, что в январе страна вновь окажется в карантине». На вопрос коллеги о том, стоит ли заранее пугать людей, Бар-Лев ответил, что задача — не испугать, а сказать правду, потому что «даже третья прививка не дает защиты от «Омикрона».

Он отметил, что минздрав в течение недели должен определиться с позицией по прививке четвертой дозой.

Впрочем, по мнению министра внутренних дел страны Аэлет Шакед, у людей должна быть возможность прививаться четвертой дозой независимо от рекомендаций экспертов. Шакед высказала мнение, что четвертую вакцинацию граждане смогут делать под свою личную ответственность.