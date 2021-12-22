Москва, , 13:34 — REGNUM В настоящее время не может быть и речи о прекращении в РФ роста цен на новые автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Сагинов. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в I квартале 2022 года дефицит новых автомобилей в РФ пойдет на спад.

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«Рост цен на новые автомобили продолжится, — сказал Сагинов. — Хотя во второй половине 2021 года рубль укрепился по отношению к основным валютам, этого недостаточно, чтобы компенсировать скачок, произошедший за первый год пандемии. Сравнив графики, можно легко убедиться, что цены на автомобили выросли не так сильно, как курсы валют, а у всех автопроизводителей остается большая зависимость от импортных комплектующих. Плюс ситуация дефицита сама по себе благоволит подорожанию. Пока спрос и предложение на авторынке не придут в равновесие, о прекращении роста цен не может быть и речи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пока не стоит ждать уменьшения дефицита новых автомобилей в РФ.

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