Казань, 22 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Татарии в школьные расписания в связи с ожидаемыми морозами могут внести изменения. Рекомендации о возможной отмене занятий направлены в адрес руководителей отделов и управлений образования исполкомов муниципальных образований республики, сообщает минобрнауки РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Уроки в начальных классах сельских школ могут быть отменены при температуре воздуха в минус 23 градуса, в начальных классах городских школ и 5−9 классах сельских школ — при минус 25, в 5−9 классах городских школ — при минус 27 градусов, в 10−11 классах сельских школ — 30 градусах мороза, в 10−11 классах городских школ — 32 градусах ниже ноля.

Занятия по физкультуре зимой на открытом воздухе допускаются для младшеклассников лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов.

Также при температуре воздуха в минус 25 градусов и ниже не рекомендуется перевозить детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований.

Метеослужбы прогнозируют на 23 декабря температуру воздуха ночью около 25 градусов мороза, при прояснениях до — минус 30, днем — от 16 до 21 градуса ниже ноля. 24 декабря может похолодать до минус 32.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии скачок напряжения привел к отключению насосов котельной «Савиново». Теплоснабжение нарушено в нескольких домах в квартале 65/1 на улицах Чистопольской, Мусина, Четаева, Бичурина.

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